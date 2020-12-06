اتحاد الطائرة يفرض شروطاً صارمة للحد من عمليات التزوير

2020-12-06 | 11:27
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اعلن الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، عن شروطه لإقامة بطولة العراق للناشئين.
واوضح انه "يجب أن يخضع اللاعبون للكشف عن اعمارهم الحقيقية وفق المستمسكات الاصولية (البطاقة الموحدة ، أو هوية الاحوال المدنية ، شهادة الجنسية العراقية) ، هوية الطالب، البطاقة التموينية) نسخا اصلية واستنساخ ،، وتجلب جميعها".
وبينت ان "ممثل النادي ومدرب الفريق، يتعهدان خطيا بسلامة ، وصحة أعمار لاعبي الفريق، وخلافه يتحملان التبعات القانونية".
واشارت الى "تشكيل لجنة برئاسة ممثل الاتحاد المركزي ، المشرف على البطولة وعضوية اربعة اعضاء من ممثلي الاندية والذي سيتم اختيارهم في الاجتماع الفني لتدقيق حالات اللاعبين".
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