اتحاد الطائرة يفرض شروطاً صارمة للحد من عمليات التزوير

وذكر الاتحاد في بيان أن "اللجنة الفنية والمسابقات، تثني على المشاركين في بطولة العراق للناشئين تولد 2003 فما فوق وتود ان توضح تفاصيل الفقرة 13 من اللائحة الفنية للبطولة".

واوضح انه "يجب أن يخضع اللاعبون للكشف عن اعمارهم الحقيقية وفق المستمسكات الاصولية (البطاقة الموحدة ، أو هوية الاحوال المدنية ، شهادة الجنسية العراقية) ، هوية الطالب، البطاقة التموينية) نسخا اصلية واستنساخ ،، وتجلب جميعها".



وبينت ان "ممثل النادي ومدرب الفريق، يتعهدان خطيا بسلامة ، وصحة أعمار لاعبي الفريق، وخلافه يتحملان التبعات القانونية".

واشارت الى "تشكيل لجنة برئاسة ممثل الاتحاد المركزي ، المشرف على البطولة وعضوية اربعة اعضاء من ممثلي الاندية والذي سيتم اختيارهم في الاجتماع الفني لتدقيق حالات اللاعبين".