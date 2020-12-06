أعلنت السلطات الإسرائيلية، تحطم مروحية مدنية فى منطقة الجليل الأعلى إثر اصطدامها بخط كهرباء.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية. دون مزيد من التفاصيل.

كانت هذه تفاصيل خبر تحطم مروحية إسرائيلية في منطقة الجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.