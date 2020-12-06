حريق هائل يطال مجمعا كنسيا يضم جرس الحرية بنيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طال حريق هائل مجمعا كنسيا تاريخيا كائنا في مانهاتن السفلى ويضم كنيسة "جرس الحرية" في نيويورك ويعود تاريخ الطائفة التي تتبعها إلى الأيام الأولى للمدينة، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".



احترق المجمع الكنسي الواقع في إيست فيلدج قبل الفجر بعد اندلاع حريق بدأ من مبنى شاغر مجاور مكون من خمسة طوابق في حوالي الساعة 5 صباحا.

وخرجت ألسنة النيران من سقف كنيسة "جرس الحرية" التاريخية والنافذة الأمامية الفخمة لها.

وفي السياق، غردت عضو مجلس المدينة كارولينا ريفيرا قائلة إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

بني المجمع عام 1892، وهو من أقدم المجمعات الكنسية في نيويورك، والذي يعود إلى فترة الاستيطان الهولندي للجزيرة في عشرينيات القرن الماضي، وفقا لموقع الكنيسة على الإنترنت.

وثمة موقعان آخران لكنائس لنفس الطائفة في مانهاتن منذ عام 1729.

تضم كنيسة برج الجرس في نيويورك المعلم الشهير، والذي دق لإعلان مولد الأمة عام 1776، ومنذ ذلك الحين يدق عند تنصيب أو وفاة الرؤساء الأميركيين أو في الأحداث الشهيرة مثل إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر.