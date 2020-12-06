الولايات المتحدة تسجل 230 ألف إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة، لليوم الثالث على التوالي، رقماً قياسياً من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ نحو 230 الف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.



وقالت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقراً، إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ 2527.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الألفي وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسناً للوضع في المدى المنظور.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز المئة ألف يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الوباء.