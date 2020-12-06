شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 431 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت عن تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة وفاة.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 133 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103324 شخصا حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 118014 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6750 حالة وفاة.