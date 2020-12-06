المعارضة تقاطع الانتخابات التشريعية في فنزويلا

يبدأ الناخبون في فنزويلا اليوم الأحد، التصويت فى إنتخاب البرلمانية، ويشار إلى أن الاقتراع لا مفاجآت فيه.

و تقاطع المعارضة الانتخابات، وذلك بسبب عدم تمكنها من تنظيم نفسها كقوة واحدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، مما سيسمح لمادورو باستعادة البرلمان الذي كان المؤسسة الوحيدة الخارجة عن سلطته، وفقا لوكالة سبوتنيك.

و ذكرت وكالة "رويترز" أن هناك احتمال كبير بعودة حلفاء مادورو إلى البرلمان بالرعم من الصعوبات التي تواجهها الحكومة في ظل انهيار الاقتصاد والعقوبات الأمريكية الشديدة التي تكبل صادرات النفط من الدولة العضو في منظمة "أوبك".

ومع ذلك يمكن أن يوفر

البرلمان الجديد الشرعية لمادورو لتقديم صفقات استثمارية لعدد قليل من الشركات في أنحاء العالم والتي على استعداد للمخاطرة بمخالفة العقوبات الأمريكية من أجل التعامل مع الدولة التي تمتلك ثروة نفطية كبيرة.

ودعا المجلس الوطني الانتخابي 20,7 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي.

ويتنافس نحو 14 ألف مرشح في هذا الاقتراع.

وتجري هذه الانتخابات في بلد يشهد أزمة

سياسية واقتصادية عميقة، يخنقه تضخم متزايد وتشله طوابير لا نهاية لها للحصول على الوقود وأنهكه نقص المياه والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وقال البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة منذ 2015، الجمعة إن التضخم بلغ منذ نوفمبر 2019 وعلى مدى عام 4000 %.

ويعبر الكثير من الفنزويليين الذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الكهرباء والأمن والطعام عن استيائهم من السياسيين في البلاد ويقولون إنهم لم يفعلوا شيئا لوقف التراجع في الظروف المعيشية.

وتضع الانتخابات نهاية لعملية بدأت في 2015 عندما احتفلت المعارضة بالفوز بالبرلمان بأغلبية ساحقة لكن المحاكم الموالية للحكومة‭‭ ‬‬نحت صلاحياتها التشريعية جانبا وتم إنشاء هيئة ذات صلاحيات واسعة في عام 2017 تعرف باسم الجمعية التأسيسية الوطنية.