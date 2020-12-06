ترامب يكشف امتلاك الولايات المتحدة صواريخ هيدروصوتية

صرح الرئيس الأمريكي السابق الذي أنتهت ولايته من مدة قريبة دونالد ترامب مجددا عن امتلاك بلاده صواريخ هيدروصوتية غامضة وفقاً لروسيا اليوم .

وعلى صعيد الموضوع قد تباهى دونالد ترامب خلال أول تجمع بعد

التصويت في انتخابات الرئاسة أقامه في ولاية جورجيا أمس السبت بمستوى تسليح الجيش الأمريكي.

كما أعلن من ناحية آخرى في هذا التجمع أمس إن الولايات المتحدة

تملك الآن أسلحة متطورة مختلفة منها صواريخ خارقة للصوت وهيدروصوتية..

وفي سياق الموضوع تابع قوله "هل تعرف ماذا تعني كلمة هيدروصوتية؟ مائية ".

هذا وقد استخدم ترامب لتسمية تلك الصواريخ المزعومة كلمة Hypersonic الإنجليزية التي لا علاقة لها بالصواريخ بل إنها اسم شركة كبيرة تنتج" فرش الأسنان".