الفلبين تسجل 1768 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد تسجيل 1768 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 439 ألفا و 834 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 29 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 8554.

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