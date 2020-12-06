روسيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

سيف اليزيد - سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغت 29039 اليوم الأحد، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و460770 منذ بدء تفشي الجائحة.

وسجلت السلطات 457 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 43141.

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