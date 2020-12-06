الإصابات الجديدة بكورونا في طوكيو تتجاوز 300 حالة

سيف اليزيد - أفادت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو بأنه تم تأكيد 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وهذا هو اليوم الـ12 على التوالي، الذي تتجاوز فيه حصيلة الإصابات اليومية 300 في العاصمة اليابانية.

وهناك 54 مريضا في طوكيو الآن لديهم أعراض خطيرة، أي أقل بمريض واحد، عما كانت عليه أمس السبت.

ويبلغ عدد الإصابات الإجمالية في طوكيو الآن 43 ألفا و704 حالات.

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