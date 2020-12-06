شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات "كورنا" في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

الأحد 6 ديسمبر 2020 أكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا، مساء السبت، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن لليوم السادس على التوالي.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية على تويتر أنها لم تسجل أية إصابة أو وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. وتابعت اللجنة، أنها سجلت ثلاث حالات يشتبه بإصابتها بالوباء. وذكرت إشراق السباعي المتحدث باسم اللجنة أن حضرموت أبلغت عن تسجيل حالتين في الساحل، وحالة أخرى في الوادي. وحتى مساء أمس بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 2077، منها 606 حالة وفاة، و1382 حالة تعاف

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