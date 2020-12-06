شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تلقي القبض على داعشي في نينوى والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الاحد القبض على إرهابي من داعش في نينوى. وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ،في بيان اليوم، إن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الارهابيين المطلوب وفق أحكام الارهاب لانتمائة لعصابات داعش الارهابية".

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات العراقية تلقي القبض على داعشي في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.