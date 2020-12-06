شكرا لقرائتكم خبر عن لمجابهة الصين .. أول مناورات عسكرية بين اليابان وفرنسا وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت صحيفة سانكي اليابانية اليوم الأحد أن اليابان وفرنسا والولايات المتحدة ستجري تدريبات عسكرية مشتركة برية وبحرية لأول مرة في مايو المقبل مع تكثيف الجيش الصيني لنشاطه في المنطقة.
وقالت الصحيفة دون أن تحدد مصادرها إن المناورات، التي ستجري على واحدة من الجزر اليابانية النائية غير المأهولة، ستركز على تقديم المساعدات خلال الكوارث الطبيعية إلا أن أجزاء منها ستغطي أنشطة الدفاع ضد أي هجوم.
وذكرت الصحيفة أن المناورات المشتركة تهدف لمجابهة الصين التي تقول إن لها الحق في السيادة على جزر تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي. وتقول بكين إن نواياها في المنطقة سلمية، إلا أن اليابان أصبحت قلقة أكثر بشكل خاص إزاء تزايد نشاط الصين حول الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.
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