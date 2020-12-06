شكرا لقرائتكم خبر عن أسترالي يهرب 200 كيلو ميثامفيتامين في أجهزة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد أنه تم توجيه اتهامات لشخص يبلغ من العمر 33 عاما لتهريبه مئتي كيلوجرام من الميثامفيتامين من كندا إلى أستراليا العام الماضي.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنه تم توقيفه الأربعاء الماضي بمنطقة سنترال كوست بنيو ساوث ويلز. ويواجه اتهامات بالترتيب لإدخال عقاقير تقدر قيمتها بنحو 110 ملايين دولار أمريكي.

وتم اكتشاف الميثامفيتامين عام 2019 عندما وصل إلى ملبورن مخبأ في شحنة من الأجهزة المنزلية. وقادت التحقيقات السلطات إلى الكشف عن خلية إجرامية في سنترال كوست.

وبحسب الشرطة فإنه يشتبه في أن الخلية هي المسؤولة عن شحنات ميثامفيتامين أخرى كشفتها السلطات وكانت قادمة من دول من بينها ألمانيا وكندا.