لجنة نيابية تقدم مقترحين بشأن ملف يخص ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي

وكانت وزارة التخطيط أعلنت، مطلع الشهر الماضي، وجود ثلاثة ملايين ونصف المليون عراقي يسكنون العشوائيات في عموم البلاد، مؤكدة عزمها على ايجاد الحلول الناجعة لمشكلة السكن العشوائي.

وقال الازيرجاوي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "قانون العشوائيات الذي قرأ القراءة الأولى، لا يزال تحت الدراسة ويحتاج الى ورش عمل لإنضاجه قبل قراءته القراءة الثانية، إذ إن القانون الذي يراد تشريعه في البرلمان يشمل الأراضي المستغلة من قبل بعض الأشخاص، والتي تعد (سكنية) وعليها تخطيط يتناسب مع التصاميم الأساسية للمدن".



وأضاف أنه "لن يجري تمليك كل العشوائيات، وإنما الأراضي المستغلة، والتي يمكن أن تكون سكنية، وليست أراضي تابعة للدوائر والوزارات أو أراضي حكومية، وعلى ذلك، فإنه من الممكن إزالة قسم من الدور في العشوائيات إذا ما اعترضت التصاميم الأساسية لها كمناطق نظامية".

وقدم الازيرجاوي مقترحين بشأن ذلك، منها تأسيس "صندوق للعشوائيات، أي استمرار شاغليها في السكن لمدة 20 عاماً، مقابل مبالغ رمزية، ودعم حكومي لبناء دور نظامية في أحياء نظامية لهم خارج العشوائيات، والفكرة الثانية هي تمليكها لهم وفق مبالغ رمزية مع تقسيم العشوائيات بشكل نظامي"، مبيناً أن "هذه الأفكار قيد الدراسة لغاية الآن في القانون الذي تعمل عليه اللجنة".