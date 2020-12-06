تحرير مختطفة منذ أربعة أشهر واعتقال الخاطفين في البصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني، الأحد، تحرير مختطفة وإلقاء القبض على "العصابة الخاطفة" وبحوزتها 1 كغم ونصف من مادة الكرستال المخدرة، في البصرة.

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفق معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية ارتكزت على تقاطع المعلومات؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة من تحرير مختطفة منذ اربعة اشهر والقاء القبض على العصابة المؤلفة من ثلاثة افراد مطلوبين بعدة قضايا اجرامية وصادرة بحقهم مذكرات قضائية، بتهم الخطف والتسليب وتجارة المخدرات".



واضاف البيان "وقد ضبط بحوزتهم (العصابة) كمية من الكرستال تقدر ب (1 كغم ونصف) علاوة على بنادق ومسدسات واعتدة ورمانات ونواظير ليلية وآلات جارحة وهواتف مسروقة وادوات تعاطي؛ اذ تم تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".



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