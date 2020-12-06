شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان الكويت بلا نساء.. ووجوه جديدة تتصدر المشهد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرزت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية، الأحد، خسارة جميع المرشحات الـ28، رغم أن الناخبات يمثلن 52 في المئة من إجمالي تعداد الناخبين. وتشير النتائج إلى أن المعارضة كسبت مقاعد أكثر من المجلس السابق، علماً أن الانتخابات جرت في 5 دوائر، انتخبت كل منها 10 نواب وفق نظام الصوت الواحد لكل ناخب.

وبحسب النتائج، بلغت نسبة التغيير في تركيبة المجلس 62 %، حيث لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائباً، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر. وقد حصل النائب مرزوق الغانم على أعلى الأصوات في الدوائر الخمس كنسبة وتناسب مع حجم الأصوات في الدائرة، في حين يعد الرقم الذي حصل عليه النائب حمدان العازمي هو الأعلى على مستوى الدوائر الخمس، وقال الغانم إن المركز الذي حصده، وكذا الرقم الذي حصل عليه، «مسؤولية كبيرة وأمانة».

وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت، الأحد، بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم وسط إجراءات خاصة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد بمراكز الاقتراع.

ولم تثن صرامة هذه الإجراءات والطقس الماطر الناخبين عن المشاركة بكثافة في الاقتراع الذي خصصت له الحكومة 5 مراكز حصرياً للمصابين بالفيروس التاجي. وتنافس 326 مرشحاً في الانتخابات، للفوز بمقاعد البرلمان الكويتي المكوّن من 50 عضواً.

ويبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات أكثر من 567 ألف شخص، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتاً واحداً عوضاً عن 4 كما كان في الماضي.

وتعد هذه الانتخابات الثامنة عشرة في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويعيّن أمير الكويت رئيس الوزراء الذي يشكّل الحكومة، على أن يكون من بين أعضائها واحد على الأقل من نواب البرلمان.