شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير وليام يتحدى «الجائحة» بجولة في القطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-رويترز يبدأ الأمير وليام وزوجته كيت جولة في بريطانيا بالقطار، الأحد، للقاء العاملين في الخطوط الأمامية للتصدي لوباء «كوفيد-19» وموظفي دور الرعاية والمدرسين لشكرهم على جهودهم خلال الجائحة

وتعد بريطانيا أكثر دول أوروبا تضرراً من «كوفيد-19» مع تسجيلها أكثر من 60 ألف حالة وفاة.

وسيركب الأمير وليام حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب ارتقاء العرش، وكيت القطار الملكي ويقطعان مسافة 1250 ميلًا عبر إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وتعليقاً على تحدي الأمير لجائحة «كورونا»، قال قصر كينسينجتون في بيان: «الدوق والدوقة يتطلعان بشدة لتسليط الضوء على العمل الرائع الذي تم إنجازه في جميع أنحاء البلاد طوال هذا العام الصعب»، وأضاف: «(إنهما يتطلعان أيضا) إلى إبداء امتنانهما نيابة عن الأمة لجميع أولئك الذين يدعمون مجتمعاتهم المحلية قبل عطلة عيد الميلاد».

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