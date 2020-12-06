شكرا لقرائتكم خبر عن بيت لحم تضيء شجرة الميلاد «بلا جمهور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيت لحم-أ.ف.ب

بمشهد غاب عنه المحتفلون كما كل عام، أضيئت شجرة عيد الميلاد، مساء السبت، في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، بدون جمهور، على غير العادة، وذلك بسبب التدابير التي فُرضت لمواجهة فيروس «كورونا» المستجدّ.

وأعلنت السلطة الفلسطينيّة الأسبوع الماضي حظر تجوّل ليلي وخلال عطلة نهاية الأسبوع، يستمرّ 14 يوماً بهدف مكافحة «الانتشار المقلق» للفيروس. وعادةً ما يحتفل الفلسطينيّون والحجّاج ببداية موسم الميلاد في بيت لحم، بإضاءة شجرة العيد، وتتجمّع حشود أمام كنيسة المهد لحضوبر العرض.

لكن هذه السنة لم يتمكّن سوى عدد قليل من الصحفيّين من حضور حفل إضاءة الشجرة، حسب مشاهدات صحفي في وكالة «فرانس برس».

وقالت مديرة دائرة العلاقات العامّة في بلديّة المدينة كارمن غطاس إنّ «إضاءة الشجرة بدأت عام 2008. ومذّاك، نقوم بهذا كلّ عام». وأوضحت أنّه بسبب حظر التجوّل المفروض، فإنّ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية هو مَن أضاء الشجرة من مكتبه في رام الله بفضل جهاز وضعته البلديّة. وأحصت الضفّة الغربيّة المحتلّة 71,703 إصابات بالفيروس، بينها 678 وفاة.