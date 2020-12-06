شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث توالياً.. الولايات المتحدة تسجل إصابات قياسية بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

سجلت الولايات المتحدة، السبت، لليوم الثالث على التوالي، رقماً قياسياً من الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد خلال 24 ساعة، بلغ نحو 230 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة «جونز هوبكنز».

وقالت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقراً، إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ 2527.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وُجّهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الألفي وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسناً للوضع في المدى المنظور. ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب «كوفيد-19» في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز المئة ألف، الأربعاء، للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر شبكة «سي إن إن»، الخميس، أنه طلب من مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، أن يكون جزءاً من فريقه الخاص بمكافحة «كوفيد-19».

وقال بادين: «طلبتُ منه (فاوتشي) أن يبقى في الدور نفسه الذي أدّاه للعديد من الرؤساء السابقين، وأن يكون مستشاري الطبي الرئيسي وأن يكون جزءاً من فريق «كوفيد-19». وأشار بايدن إلى أنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين، في يوم توليه منصبه، وضع كِمامات لمدة 100 يوم. وقال إنه يجب «وضع كمامة لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضاً كبيراً (في مستوى العدوى)».