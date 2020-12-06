شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تشريعية في فنزويلا نتائجها «محسومة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراكاس-أ.ف.ب

دعي الناخبون في فنزويلا إلى التصويت، الأحد، لانتخاب برلمان جديد في اقتراع لا مفاجآت فيه بما أن المعارضة دعت إلى مقاطعته وسيسمح للرئيس نيكولاس مادورو باستعادة البرلمان الذي كان المؤسسة الوحيدة الخارجة عن سلطته.

ودعا المجلس الوطني الانتخابي 20,7 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي. ويتنافس نحو 14 ألف مرشح في هذا الاقتراع.

وتجري هذه الانتخابات في بلد يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، يخنقه تضخم متزايد وتشله طوابير لا نهاية لها للحصول على الوقود، وأنهكه نقص المياه والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وقال البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة منذ 2015، الجمعة، إن التضخم بلغ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وعلى مدى عام أربعة آلاف في المئة.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو في واحدة من دعواته العديدة إلى المشاركة لإضفاء الشرعية على «انتصاره» إنه «إذا كنتم تريدون أن ننعش الاقتصاد وننعش البلاد ونستعيد رواتبنا فعليكم التصويت».

لذلك يبذل حزب «التشافي» الحاكم الذي يحمل اسم الرئيس الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز (1999-2013) كل الجهود لجعل هذه الانتخابات موعداً «تاريخياً» ودحض توقعات مراكز استطلاعات الرأي التي تتحدث عن مشاركة لا تتجاوز 30 في المئة.