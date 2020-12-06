"اقتصادية النواب" تناقش اليوم اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية الشاملة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الامريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة والموقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

ومن المتوقع أن ينظم الاجتماع المزمع عقده صباح غد، بالاشتراك مع مكاتب لجان: الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي، العلاقات الخارجية.



يشار إلي أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.



وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة، وتهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.