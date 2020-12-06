​الصرف اليوم ولمدة 10 أيام.. كل ما تريد معرفته عن منحة الـ500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ الحكومة، غدًا الأحد ولمدة 10 أيام، في صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية بقيمة 500 جنيه، لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.​

توزيع المستحقين لـ4 فئات

وقالت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، إن عدد العمالة التي حدثت بياناتها بلغت نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى.

وقالت اللجنة، إنه بعد تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.

ومن المقرر توزيع المستحقين للصرف "للمرحلة الثانية" من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو التالي:

- 690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى.

- 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية.

- 60.541 ألف عامل تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى.

- 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة.

متى تذهب لصرف الـ500؟

طالب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المستفيدين بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، بعدم الذهاب لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول، تفيد بتوجههم في ميعاد محدد لصرف المنحة.

وأضاف وزير الاتصالات، أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على سلامة الجميع، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

المستبعدين

كشفت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، استبعاد 3.7 مليون مواطن غير مستحق لصرف منحة العمالة غير المنتظمة.

وقالت اللجنة، إن عدد العمالة التي حدثت بياناتها بلغت نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.

فرصة عمل

أعلنت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، أنه جار تنظيم وتنسيق وإجراء برامج تدريبية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج "فرصة"؛ وعدد من الشركات والجهات الأخرى؛ بهدف صقل مهاراتهم الفنية ورفع كفاءتهم.

كما يتم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لإعداد آلية "استطلاع الرأي" لتحديد نسب الراغبين في التدريب، وتم تحديد عينة من إجمالي قاعدة البيانات للعمالة غير المنتظمة، وأبدى ما يقرب من 70% بالعينة -ممن لا يعملون أو يعملون عملاً مؤقتاً- والذين تتراوح أعمارهم بين 30-50 عامًا، رغبتهم في الحصول على برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.

وتضمنت النتائج أيضا أن نسبة 33.6% من العمالة غير المنتظمة عادوا إلى عملهم، و68% من العينة يبحثون عن فرص عمل وهو ما يعزز توجه الدولة لتقديم برامج تدريبية للفئات المتضررة من العمالة غير المنتظمة.

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