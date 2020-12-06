جونز هوبكنز: تسجيل 200 ألف و67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 مليونا و567 ألفا و529 حالة، وذلك عقب تسجيل 200 ألف و67 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 281 ألفا و121 حالة، وذلك عقب تسجيل 2189 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر ديسمبر الجاري.

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