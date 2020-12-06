"الصحة التونسية": 45 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3526 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1091 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 102 ألف و991 حالة.

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