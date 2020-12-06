سيناريو مرعب لكورونا في الأشهر القادمة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 8:19 صباحًا

في الوقت الذي بدأ فيه العالم الاستعداد للبدء بمرحلة التطعيم ضد فيروس كورونا ، حذرت جهات صحية من ارتفاع أرقام الفيروس خلال الأشهر القادمة.

قال معهد القياسات الصحية والتقييم إن نحو 538 ألف شخص سيفقدون حياتهم في الولايات المتحدة بحلول الأول من أبريل بسبب فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأكد المعهد أن في حالة عدم تشديد الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات من الممكن أن يصل إجمالي عدد الوفيات في أميركا بحلول أبريل نحو 770 ألف حالة، مشيرا إلى أن الحسابات تظهر أن ذروة الوفيات ستكون في منتصف يناير حيث تصل عدد الوفيات اليومية نحو 3000 حالة، مقارنة بـ2500 يوميا الآن.

وأضاف أن تطعيمات اللقاح من المتوقع أن تنقذ 9000 شخص فقط بحلول أبريل، وقد يصل العدد إلى نحو 14 ألف، إذا تم توسيع نطاق اللقاح السريع ليستهدف الأفراد الأكثر عرضة لخطر الوفاة.

وأشار المعهد إلى أنه إذا شددت الولايات الأميركية الإجراءات، وبلغ عدد الأشخاص الذين يرتدون الكمامات 95 % فعنه يمكن إنقاذ 66 ألف شخص، موضحا أن من يلتزمون بارتداء الكمامات حاليا عند الخروج من المنزل يمثلون 71 % فقط.

ويتوقع المعهد أنه بحلول نهاية العام، سيحتل مرض كوفيد-19 المرتبة الثانية بعد أمراض القلب كأسباب رئيسية للوفاة.

من جانبه، توقع الدكتور جوناثان راينر من كلية الطب بجامعة جورج واشنطن أن معدل الوفيات سيتضاعف على الأرجح في أقل من أسبوعين ليصل إلى متوسط 4000 حالة في اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز “إل سنترو” الطبي في كاليفورنيا، أدولف إدوارد، إنهم تجاوزا نقطة الانهيار، لكن الموظفون “محطمون”.

وأضاف: “نحن في حالة حرب ضد كوفيد”، مشيرا إلى أنه لا يعرف متى من الممكن أن يتوقف الوباء، ولا يدرك أيضا المدة التي تجعل فريقه في المستشفى يصمد أمام زيادة عدد الحالات.