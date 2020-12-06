وفاة الطبيب السابق للمغرب الفاسي بسبب “كورونا”

تلقت مكونات فريق المغرب الفاسي، ببالغ الحزن والآسى، نبأ وفاة الدكتور مجيد البودالي، الطبيب السابق للممثل الأول للعاصمة العلمية، إثر إصابته بفيروس كورونا.
وتقدم نادي المغرب الرياضي الفاسي بكل مكوناته، من خلال بیقية تعزية، بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد الصغيرة والكبيرة.
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