إصابات كورونا تتجاوز 66.5 مليون حالة عالمياً

الأحد 6 ديسمبر 2020

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 66.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 66 مليوناً و540 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 8ر42 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و528 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.