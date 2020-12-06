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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المستقبل بتركيا: صهر أردوغان جر البلاد إلى الإفلاس والان مع التفاصيل
الأحد 6 ديسمبر 2020
قال سركان أوزجان، نائب رئيس حزب المستقبل، أن صهر الرئيس طيب أردوغان ووزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق قد جر البلاد إلى الإفلاس ثم هرب وذلك بموافقة أردوغان.وفق صحيفة جارتشك جوندام.
كان سركان أوزجان، نائب رئيس حزب المستقبل والمتحدث باسم الحزب، قد أدلى بتصريحاته أثناء تقييمه للموضوعات المطروحه على جدول الأعمال فى تركيا.
وأضاف أوزجان: "كانت فاتورة هذا الوزير الذى هرب بإعفاء من أردوغان، خلال 5 سنوات هو تبخر 6 الآف دولار من جيب كل مواطن. فقد تراجع دخلنا القومى الذى كان يتجاوز تريليون دولار بسهولة إلى أقل من 700 مليار دولار بخسارة 300 مليار دولار."
وأكمل: "وقد ارتفعت أسعار الفائدة إلى 20 فى المائة، والبطالة على نطاق واسع إلى 30 فى المائة، والتضخم إلى 15 فى المائة على أقل تقدير. فقد جر البلاد إلى الإفلاس بموافقة أردوغان، ثم هرب. وهذه تحويل تركيا إلى شركة عائلية، وإلى موقع عسكرى لا يستطيع أحد أن يفتح فيه فمه. هذه هى فاتورة شن الحرب على الشفافية ، والقانون، والديمقراطية
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