شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تكشف أسباب إصابة الدبلوماسيون بأعراض غامضة في هافانا والان نبدء بالتفاصيل

ذكر تقرير للحكومة الأمريكية أن الترددات اللاسلكية "الموجهة" هي أكثر التفسيرات المقبولة للأعراض الغامضة التي أصيب بها دبلوماسيون في سفارات الولايات المتحدة في هافانا ومناطق أخرى.

وجاء في التقرير الصادر عن الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة أن تلك الأعراض تبدو " متوافقة مع تأثيرات طاقة الترددات اللاسلكية الموجهة".

وأصيب الدبلوماسيون في بعض المواقع بغثيان وصداع ودوار وأعراض أخرى ليس لها تفسير . وظلت "متلازمة هافانا" محل تكهنات مكثفة نظرا لطبيعة الأعراض وموقع هذه الأماكن وصمت الحكومة الأمريكية.

ويمثل تقرير السبت أول مرة تقدم فيها واشنطن بشكل رسمي تفسيرا رغم أنه غير حاسم.