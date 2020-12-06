الرافدين يعلن اطلاق السلف للموظفين مطلع العام المقبل

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 ان "الاخير سيستأنف اطلاق السلف للموظفين في كانون الثاني المقبل بعد اكتمال الاجراءات التطبيقية التنظيمية للمصرف" .

واضاف ان "المصرف مستمر في تدقيق موازنته السنوية وسيتم الانتهاء منها قريبا واعلان منح السلف الشخصية للموظفين سيكون مطلع العام المقبل".



وكان مصرف الرافدين قد اوقف منح السلف للموظفين خلال الشهر الماضي مبررا ذلك بان الايقاف جاء لقيامه بعمليات تطبيقية ورقابية واجراء تدقيق مالي في حساباته وبعد الانتهاء من تلك الامور سيتم اطلاق السلف فورا وبدون اي تأخير.