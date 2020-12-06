مجلس الأمة الكويتي.. قائمة الفائزين "بلا نساء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2020) أسماء المرشحين الفائزين في الدوائر الـ5.

وتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا، فيما يحق لـ567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان، وفق نظام الصوت الواحد.

وفاز في الدائرة الأولى كل من: حسن جوهر، ويوسف فهد الغريب، وأحمد الشحومي، وحمد روح الدين، وعيسى الكندري، وعلي عبدالرسول القطان، وعدنان عبدالصمد، وعبدالله الطريجي، وعبدالله جاسم المضف، وأسامة الشاهين.

وفي الدائرة الثانية فاز مرزوق الغانم، ومحمد المطير، وخليل الصالح، وحمد المطر، وسلمان العازمي، وبدر الحميدي، وبدر الملا، وخالد العنزي، وأحمد محمد الحمد، وحمد سيف الهرشاني.



وفي الدائرة الثالثة فاز عبدالكريم الكندري، وأسامة المناور، ومهند الساير، وعبدالعزيز الصقعبي، ويوسف الفضالة، وفارس العتيبي، وهشام الصالح، وسعدون حماد العتيبي، ومهلهل خالد المضف، وعمار العجمي.



وفي الدائرة الرابعة فاز، شعيب المويزري، ومساعد عبدالرحمن المطيري، وفايز غنام المطيري، وثامر الظفيري، وسعود سعد المطيري، ومحمد عبيد الراجحي، ومرزوق الخليفة، وفرز الديحاني، ومبارك الحجرف، وسعد الخنفور.



وفي الدائرة الخامسة، فاز حمدان العازمي، وبدر الداهوم، ومبارك عبدالله العجمي، والصيفي مبارك الصيفي، وخالد محمد العتيبي، وحمود العازمي، وصالح ذياب المطيري، ومحمد الحويلة، وناصر الدوسري، وماجد مساعد المطيري.



فيما خسرت جميع المرشحات السيدات في الانتخابات.

وكانت عملیة الاقتراع بدأت في الثامنة، صباح السبت بالتوقيت المحلي، في الدوائر الخمس بكل المحافظات.

وفي الثامنة من مساء السبت بالتوقيت المحلي أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، وبدأت عملية الفرز.

واختلفت هذه الانتخابات عن السنوات السابقة في ظل الاحترازات الصحية لمواجهة جائحة كورونا المستجد، أهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين.