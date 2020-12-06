جريحان في هجوم في سوبرماركت بهولندا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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لاهاي: أعلنت الشرطة الهولندية أن شخصين جرحا الأربعاء في هجوم بسكين وحريق في سوبرماركت في شارع التسوق الرئيسي في لاهاي.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة قولها إن لا شيء يشير حاليا إلى وجود دافع إرهابي. وبعد الحادث طوقت فرق الإنقاذ جزءا من وسط المدينة.

وقالت الشرطة على حسابها على تويتر إن خدمات الإنقاذ تلقت في البداية بلاغا عن هجوم بسكين وحريق في سوبرماركت "غروتي ماركت".

وأضافت أنه "تمت السيطرة على الحريق"، موضحة أنه "تم نقل الجريحين بسيارة اسعاف الى المستشفى".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن فرضية عمل إرهابي، قالت المتحدثة باسم الشرطة "في الوقت الحالي، ليس ثمة دافع معروف".

وكانت مروحية تابعة للشرطة الهولندية تبحث عن مشتبه به وصف بأنه "طويل القامة وبشرته داكنة" وفي الثلاثينات من عمره.