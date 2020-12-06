شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الجمارك يعاقب بغرامة تعادل الضريبة الجمركية.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاقب قانون الجمارك الذى صدر مؤخرا بغرامة تعادل مثل الضريبة المعرضة للضياع فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن منشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات، وجاء نص المادة 74 بالقانون: "يعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1-تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها.

2-مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستـودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة.

كما تفرض غرامة تساوى نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز 20 % بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية.