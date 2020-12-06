حدث ليلاً| وزير الخارجية السعودي يتحدث عن المصالحة.. وماذا فعلت كورونا في الوطن العربي حتى الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

18 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بطولة جديدة.. الأهلي يتوج بالكأس ويُنهي صمود الطلائع في مباراة ماراثونية

توّج فريق الأهلي بلقب كأس مصر بالفوز في المباراة النهائية على فريق طلائع الجيش بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1) في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الجمال ده إسكان اجتماعي".. مستشار رئيس الوزراء ينشر صورًا جديدة للإعلان العاشر (صور)

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مجموعة من الصور الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان العاشر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أستاذ بالبحوث الفلكية يكشف أسباب انبعاث الدخان من الأرض بمدينة الداخلة

عقب الدكتور محمد عبد الظاهر، أستاذ مساعد جيوفيزياء بمركز البحوث الفلكية، على ظاهرة انبعاث الدخان وخروج ألسنة لهب من الأرض في المنطقه المتآخمة لقرية الهنداوي بمدينة الداخلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الكنيسة المصرية تعلق القداسات وجميع الخدمات لمدة شهر بسبب كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، ولمدة شهر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نقابة الإعلاميين: منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعلامية

أصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا، صباح الأحد، القرار رقم 21 لسنة 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على أي وسيلة إعلامية ومنعه من مزاولة أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا عربياً: أكثر من 15 ألف إصابة جديدة.. وعدد الضحايا يقترب من 50 ألفاً

سجّل منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية، 15 ألفاً و781 حالة جديدة، يوم أمس السبت، ، ارتفع معها الإجمالي إلى مليونين و894 ألفاً و626 إصابة مؤكدة، في الوقت الذي حصد فيه الوباء أرواح 261 شخصاً جديداً، اقترب معها منحنى الوفيات من عتبة 50 ألفاً، حيث وصلت حصيلة الضحايا إلى 49 ألفاً و769 حالة وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"جُرعة هيروين زائدة".. أجهزة الأمن تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن فتاة البحيرة المخطوفة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على "فيس بوك" بشأن العثور على فتاة مخطوفة بالبحيرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

التنمية المحلية: مقاهي القاهرة في المرتبة الأولى بالنسبة لمخالفات الإغلاق

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمى للوزارة، إن المقاهي احتلت الصدارة في المنشآت المخالفة لمواعيد الإغلاق بمحافظة القاهرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أستاذ أمراض صدرية يكشف عن الفئات الأكثر أولوية للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، إن الهيئة المسؤولة عن اللقاحات في العالم وفرت لمصر حصيلة أولية تقدر بـ 20 مليون جرعة، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة ستكون كافية للأشخاص التي لهم الأولوية في الحصول على هذا اللقاح، سواء الفرق الطبية أو الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكورونا من مرضى نقص المناعة والأمراض المزمنة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي يلقي كلمة مصر في انعقاد قمة إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، التي شارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترمب يتهم الديمقراطيين بالتخطيط لتزوير انتخابات "الشيوخ"

اتهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، الحزب الديمقراطي بالتخطيط لتزوير انتخابات مجلس الشيوخ، وفق العربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الخارجية السعودي عن المصالحة: الحل سيكون مرضيًا للجميع

كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، أن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" فيما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، متوقعًا، في مقابلة حصرية مع وكالة "فرانس برس" في البحرين، التوصل قريبًا إلى اتفاق نهائي بشأنها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب وسط مؤيديه: نحن نفوز في هذه الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها قبل نحو شهر.

للتفاصيل.. اضغط هنا