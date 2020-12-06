بعد القبض عليه..ما هي التهم الموجهة لبطل فيديو "سماح بنت الحاج شهاب"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف رائد بهاء نوفل، محامي الشاب بطل واقعة فيديو "سماح بنت الحاج شهاب"، اليوم الأحد، عن مواجهته تهمتي إشاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره عليها، وذلك وفق التحقيقات الأولية لرجال الشرطة مع الشاب، عقب إلقاء القبض عليه.

واكد محامي الشاب، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشاب "مصطفى بوخة" بطل واقعة الفيديو، لم يصدر ضده أي قرارات من النيابة العامة حتى الوقت الحالي، وسيتم عرضه على نيابة بندر كفر الشيخ، ومعه اثنين آخرين جرى إلقاء القبض عليهما معه، صباح الأحد، لسؤالهم فيما وجه إليهم من اتهامات.

وقال نوفل إن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله هو طريق انتهجه الشاب للتمثيل، أراد صاحبه أن يراه الناس تعبيرًا عن موهبته، دون قصد منه، وبحسن نية، وأضاف بقوله: "شخصية الفتاة تبين للجميع أنها وهمية من بدع خيال المؤلف، وهو المتهم نفسه لحبه وعشقه للتمثيل".

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، أمس السبت، 3 متهمين في واقعة مقطع فيديو "سماح بنت الحاج شهاب"، في مدينة كفر الشيخ، والذي أثار الرأي العام في مصر، وذلك أثناء تواجدهم في منطقة تقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ.

وضبطت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، السبت، 3 متهمين في واقعة فيديو "سماح بنت الحاج شهاب"، أثناء تواجدهم بمنطقة تقسيم 2 في مدينة كفر الشيخ.

وأكد مصدر أمني، أنه جرى القبض على مصطفى بوخة، الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو، وشهاب الذي جسد دور والد الفتاة، وصاحب السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي كان يستقلها بطل الفيديو.

وكان "بوخة" قد نشر فيديو يتهكم فيه على فتاة ليلة زفافها، مدعيًا أنه ارتبط بعلاقة عاطفية معها مدة 4 سنوات، فيما نفى الشاب صحة الفيديو مؤكدًا أنه مشهد تمثيلي، وأنه ليس الأول كونه عاشق للتمثيل.​