جمعية لحقوق الحيوان تطالب بإحالة حلقة "صيد الذئاب" للقضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​استنكرت جمعية MSC لحقوق الحيوان، ما جاء في حلقة الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" حول اصطياد الثعالب والذئاب البرية، مطالبة بضرورة إحالة الواقعة للقضاء، خاصة وأن الواقعة لها العديد من الأبعاد التي تؤثر على صورة مصر أمام العالم.

وقالت ميرا جمال، مدير الجمعية، إن الواقعة المذكورة تخالف قانون البيئة في حد ذاتها، لأنها تمت في محمية طبيعية بما يمثل تعديًا عليها، فضلًا عن أنها تمثلت في صيد حيوان نادر من المفترض الحفاظ عليه وحمايته.

وأضافت ميرا في بيان للجمعية اليوم، أن الطريقة التي تمت بها عملية الصيد غير آدمية لحيوان مسالم بكسر أرجله وخنقه، بما يمثل نشرًا للعنف وهو أمر يخالف رسالة الإعلام ويتسبب في تشويه نفسي للمجتمع.

ولفتت إلى أن تلك الواقعة تسيء لصورة مصر أمام العالم بشأن التعدي على الحيوانات النادرة وتخالف المواثيق والأعراف الدولية، مطالبة بإحالة الواقعة للقضاء ومحاكمة كل فريق العمل نظرا لتلك الأسباب.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر اليوم وقف برنامج ريهام سعيد على قناة النهار لحين انتهاء التحقيقات في واقعة حلقة "صيد الحيوانات البرية".​