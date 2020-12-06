ترامب وسط مؤيديه: نحن نفوز في هذه الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال مشاركته في ولاية جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها قبل نحو شهر.

وأكّد ترامب لمئات من المؤيّدين :"نحن نفوز في هذه الانتخابات". وأضاف وسط الهتافات "سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر"، وفق سكاي نيوز.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن رسمياً بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بينما فشل الفريق القانوني لدونالد ترامب في إثبات تزوير عمليات الإقتراع.