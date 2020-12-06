الحكومة اليمنية تضع حدا لفوضى الإخوان في تعز

الأحد 6 ديسمبر 2020

خرجت الحكومة اليمنية الشرعية عن صمتها إزاء أعمال الفوضى التي ترعاها مليشيا الحشد الإخوانية في مدينة تعز، ووصفتها بأنها " غير مقبولة".



وعقد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة المكلف، معين عبدالملك، لقاءات منفصلة مع محافظ تعز، نبيل شمسان، كُرست لمناقشة الانفلات الأمني في مدينة تعز، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وحسب الوكالة، فقد دعا الرئيس هادي، الجميع للعمل كفريق واحد دون إقصاء أو تهميش لأحد، وتجاوز الخلافات والحسابات الحزبية والمناطقية الضيقة، والعمل على تحرير كل المناطق بصورة عامة من مليشيا الحوثي الانقلابية.

ووجه رئيس الحكومة المكلف، بـ"وضع معالجات فورية" للانفلات الأمني في مدينة تعز، وقيام الأجهزة المختصة بواجباتها في تثبيت الاستقرار ووضع حد للأعمال الفوضوية التي تتنافى مع مدنية المدينة وأبنائها المتطلعين لتحقيق العدالة وسيادة القانون، وفقا لذات المصدر.

وشدد عبدالملك، خلال لقاء المحافظ شمسان، على تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها، وعدم القبول بأي تدخلات في أعمالها والتزام كل سلطة بالمسؤوليات المنوطة بها والاحتكام إلى القانون، في إشارة لتدخلات القيادات العسكرية الإخوانية بالمؤسسات الرسمية.

ودعا المسؤول اليمني، الأجهزة العسكرية والأمنية إلى ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين، وذلك بعد تزايد الشكاوي الشعبية من عصابات إخوانية وقيادات عسكرية تقوم بنهب المنازل وأراضي الدولة.

وفيما أكد على أن الحكومة الجديدة ستضع تعز ضمن أولوياتها لتطبيق سيادة القانون، اعتبر عبدالملك، أن الأعمال الفوضوية الإخوانية "غير مقبولة ولن يتم السكوت عنها وتسيء إلى سمعة المدينة كمنارة للنضال الوطني والجمهوري".

وخلال الأيام الماضية، شهدت مدينة تعز سلسلة من الاغتيالات والمداهمات لمؤسسات الدولة، نفذها قادة عسكريون موالون لحزب الإصلاح، الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي.