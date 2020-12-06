شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و 232 ألفا و 944 إصابة. وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات في القارة الأفريقية بلغ53 ألفا و 252 حالة وفاة.

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