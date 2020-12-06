عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السودان: نرفض الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق ملزم

الأحد 6 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلن السودان، يوم السبت، أنه لن يقبل بأي خطوة إثيوبية لتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق.



وشدد وزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين، في لقاء بثه التلفزيون الرسمي، على أن ”استخدام القوة مرفوض من جانب السودان، وسنلجأ إلى خيار التحكيم إذا وصلنا إلى نقطة النهاية دون الوصول إلى اتفاق“.

وقال إن ”تدويل ملف سد النهضة ليس الآن، وموقف السودان الحالي، أنه لا بديل للتفاوض، وندرك أهمية الوصول إلى اتفاق ملزم وعادل“.

وذكر أن ”خروج السودان من التفاوض ليس إنهاء للتفاوض، وكان لتوضيح موقف محدد، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، على اتصال دائم بنظرائه في مصر وإثيوبيا، ونأمل أن تثمر تلك الاتصالات في تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق“.

من جهته، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في اللقاء المتلفز نفسه، إن إثيوبيا بحاجة إلى نحو 13.5 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق لتخزينها خلال يوليو/ تموز وأغسطس/آب المقبلين في المرحلة الثانية لملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف ”لن نقبل من إثيوبيا أن تدخل في ملء المرحلة الثانية من سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق ملزم للملء حتى لا يتهدد أمن السودان“.

وأشار إلى أن ”المرحلة الثانية لملء سد النهضة يجب أن تكون بين شهري يوليو وأغسطس، أي في ظرف 60 يوما إذا كان الإيراد فوق المتوسط“.

وبين أن ”المرحلة الأولى كانت نحو 5 مليارات متر مكعب أثرت على الإمداد المائي في السودان لأيام“.