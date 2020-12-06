ترمب يتهم الديمقراطيين بالتخطيط لتزوير انتخابات "الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - اتهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته، الحزب الديمقراطي بالتخطيط لتزوير انتخابات مجلس الشيوخ، وفق العربية.

ودعا ترامب في وقت سابق، حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب إلى إلغاء انتخابات مجلس الشيوخ القادمة بالولاية، مكررا مزاعمه التي لا تستند إلى دليل بشأن وجود تزوير واسع النطاق خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت الشهر الماضي.

يشار إلى أن ولاية جورجيا، التي كانت غالبا تصوت للجمهوريين، ستجري جولتي انتخابات إعادة متزامنتين لمجلس الشيوخ في يناير. وستحدد نتائج تلك الانتخابات أيا من الحزبين، الجمهوري أم الديمقراطي، سوف يسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد تنصيب بايدن.