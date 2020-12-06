الجيش الليبي يرصد سفناً حربية تركية قبالة سواحل سرت

الجيش الليبي يرصد سفنا حربية تركية قبالة سواحل سرت

الأحد 6 ديسمبر 2020

أكد الجيش الوطني الليبي، السبت، أنه تم رصد تحرك سفن حربية تركية نحو ليبيا في خليج سرت.



وقال اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، في تصريحات صحافية لقناتي العربية والحدث إن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبية، ويتم متابعتها والتصدي لها إذا لزم الأمر.

وتابع المسؤول الليبي: "لم يتم رصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكدًا جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ".

وذكرت وسائل إعلام ليبية في وقت سابق أن سفناً حربية تركية تم رصدها في خليج سرت، وأن الأقمار الصناعية رصدت 6 فرقاطات بحرية، تحمل العلم التركي قبالة سواحل ليبيا، عند خليج سرت النفطي.

وزعمت التقارير أن وجهة السفن التركية قد تكون مناطق الهلال النفطي التي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي.

وقال الجيش الليبي، السبت، إنه رصد تحرك سفن حربية تركية قبالة خليج سرت النفطي، مجدداً التزامه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف وبتفاهمات اللجنة العسكرية 5+5، وجاهزيته للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأوضح اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، في تصريح للعربية.نت، أن 5 سفن حربية خرجت من تركيا، مرجحاً أن يكون الغرض من هذا التحرك العسكري التركي البحري عملية استبدال السفن التركية المتواجدة منذ فترة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أنهم لم يدخلوا المياه الإقليمية ولا يوجد أي مؤشر على إمكانية اقترابهم من منطقة الهلال النفطي.

وقلّل المحجوب من أهمية هذا التحرك التركي، مؤكداً على أن أنقرة غير قادرة الآن على القيام بأي خطوات عسكرية لأسباب محلية وإقليمية ودولية، في إطار عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.