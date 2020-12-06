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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يتجه إلى جورجيا قبل معركة الشيوخ الحاسمة
الأحد 6 ديسمبر 2020
الخليج 365
يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أنشطة دعائية لدعم عضوين جمهوريين بمجلس الشيوخ في انتخابات إعادة بولاية جورجيا تجرى في يناير.
ويرى بعض الجمهوريين أن دعم ترامب للمرشحين قد يضرهما في ظل استمراره في الزعم بتزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.
وهاجم الرئيس المنتهية ولايته الجمهوريين الذين رفضوا تأييد مزاعمه ومنهم حاكم جورجيا برايان كيمب وسكرتيرها براد رافينسبيرجر.
ولم تظهر عمليات إعادة الفرز على مستوى الولاية، والتي تضمنت مراجعة مضنية باليد لحوالي خمسة ملايين بطاقة اقتراع، أي مخالفات كبيرة.
ويتنافس في الإعادة عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ديفيد بيردو وكيلي لوفلر في مواجهة الديمقراطيين جون أوسوف ورافائيل وارنوك.
وسيحدد السباقان الحزب الذي يسيطر على مجلس الشيوخ الأميركي.
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