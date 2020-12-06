لماذا يتجاهل المبعوث الأممي جرائم الحوثي ؟

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وأوضح أن المليشيا ارتكبت خلال الـ12 ساعة الماضية 107 خروقات للهدنة الأممية، كما رصدت القوات المشتركة تحليق 13 طائرة مسيرة في سماء مديريتي حيس والتحيتا ومنطقة الجبلية والفازة.
من جهته، استنكر مدير عام الإعلام في الحديدة علي حميد الأهدل، بشدة، الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي؛ الممولة إيرانياً باستهدافها مجمع إخوان ثابت التجاري جنوبي الحديدة بعدد من قذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل 8 وجرح 13 آخرين من عمال المجمع. وقال الأهدل لـ«الخليج 365»، إن قصف المجمع جاء في ظل رفض المليشيا السماح لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك بزيارة المجمع رغم وساطة المبعوث الأممي، واصفا ذلك بأنه تحد واستهتار غير مسبوق بالمنظمات والقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم. وأكد أن ما يرتكبه الحوثي ضد المدنيين في الدريهمي والحوك وحيس جرائم تصفية جماعية بحق المدنيين وتدمير للمنازل، مندداً بالصمت الأممي الذي تعتبره المليشيا بمثابة ضوء أخضر لها لممارسة مزيد من جرائم الإبادة.
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