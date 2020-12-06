شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحذر أوروبا وأمريكا: الفراغ تملؤه روسيا وتركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أوروبا والولايات المتحدة من عدم ترك فراغ سياسي تملؤه روسيا أو تركيا. ولفت إلى أهمية عودة أوروبا والولايات المتحدة كشريكين استراتيجيين مرة أخرى، وقال لمجلة «دير شبيغل» الألمانية أمس (السبت): «يجب ألا نترك فراغاً تملؤه روسيا أو تركيا كما في ليبيا أو سورية. لم يعد بإمكاننا توفير مساحة للاعبين الاستبداديين من أجل القيام بألاعيبهم. نحن -الأوروبيين- على استعداد للقيام بدورنا لضمان السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان بالتحالف مع الولايات المتحدة».

واعتبر ماس أن عودة الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية ستغير الكثير، وشدد على أن أوروبا تعمل على تطوير مهارات جديدة لها في حلف الناتو، وأنها تريد تعزيز دورها بشكل أكبر، لأنها تتولى مسؤولية السياسة الأمنية من منطقة الساحل (أفريقيا) إلى المتوسط والشرق الأوسط.

وأضاف: يجب أن نواصل السير على هذا الطريق بشكل مستمر، بعيداً عن مصالحنا الأمنية ومن أجل شراكة متوازنة مع الولايات المتحدة. يجب أن نحدد بوضوح مصالحنا مع الولايات المتحدة. وتساءل: كيف نتصرف معاً ضد الصين أو إيران؟ وكيف يمكننا الوفاء بمسؤولياتنا في أفغانستان أو العراق؟ مؤكدا أنه سيكون من الخطأ الأمل في عودة الأيام الخوالي، ولن تعود الولايات المتحدة إلى دورها كشرطة عالمية.

وبشأن قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، أوضح الوزير الألماني أنه «إذا سحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي مثل هذه القوات الأساسية، فقد يعرض ذلك للخطر أمن جميع الجنود الآخرين هناك. وإذا تعذر ضمان الأمن، فلن نترك جنديا ألمانيا واحدا هناك».