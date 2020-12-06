شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المتظاهرين إلى شوارع باريس تنديداً بعنف الشرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج آلاف المحتجين إلى شوارع باريس، أمس السبت، للتنديد بعنف الشرطة، وخطط السياسة الأمنية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي يقول المتظاهرون إنها تقوض الحريات المدنية في البلاد.

وأطلق أفراد الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع رداً على ألعاب نارية أطلقها المحتجون، فيما حطم شبان، يغطون رؤوسهم، نوافذ بعض المتاجر، وهشموا واجهة أحد البنوك، وأضرم آخرون النار في عدد من السيارات. وأقام بعض المتظاهرين حواجز مؤقتة باستخدام أغراض تركت في الشارع قبل أن يضرموا فيها النيران. وهتف المتظاهرون الذين أطلق بعضهم قنابل دخانية ومفرقعات شعارات بينها «الجميع يكرهون الشرطة».

وكانت اشتباكات عنيفة وقعت بين المحتجين والشرطة في احتجاج مماثل الأسبوع الماضي. وقال الحزب الحاكم الذي يتزعمه ماكرون مؤخراً إنه سيعيد صياغة جزء من مشروع قانون أمني من شأنه أن يحد من حقوق نشر صور ضباط الشرطة، بعد أن أثار رد فعل عنيفاً بين الجمهور واليسار السياسي.

وقالت كارين شبابو المقيمة في باريس: «نحن نتجه نحو تقييد متزايد بشدة للحريات. لا يوجد مبرر». وقال متظاهر آخر يدعى جزافييه مولونا: «عادة ما تكبح فرنسا الحريات في حين تُنظّر بأهميتها للآخرين».

وأدى ضرب المنتج الموسيقي ميشيل زيكلر، وهو رجل من أصول إفريقية، على أيدي عدد من أفراد الشرطة في أواخر نوفمبر، إلى تأجيج الغضب العام. وعُرفت هذه الواقعة بعد تداول لقطات مصورة لها على الإنترنت. وكان منتقدون قد قالوا إن مشروع القانون الأصلي سيجعل من الصعب محاسبة الشرطة في بلد تقول فيه بعض الجماعات الحقوقية وجود عنصرية ممنهجة داخل الأجهزة الحكومية، لا سيما الأمنية منها. ويقول العديد من معارضي مشروع القانون إنه سيظل جائراً حتى بعد إعادة صياغته.

وتحوّلت التظاهرات الأسبوعية التي تخرج في أنحاء فرنسا إلى مصدر أرق لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون إذ ارتفع منسوب التوتر مع ضرب عناصر شرطة لمنتج موسيقي أسود البشرة الشهر الماضي.

ويلعب أعضاء حركة «السترات الصفر» التي نظّمت تظاهرات ضد انعدام المساواة في فرنسا شتاء 2018-2019، دوراً بارزاً في الاحتجاجات الحالية. وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانين على «تويتر» أن الشرطة اعتقلت 22 شخصاً في باريس حتى الآن، مشيراً إلى أن عناصر الأمن يواجهون «أفراداً عنيفين للغاية». (وكالات)