شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يريد مراسم مختصرة في حفل التنصيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس الأول الجمعة، أن يتخذ حفل تنصيبه رئيساًَ للبلاد شكلاً افتراضياً إلى حد كبير، ستكون أقرب به إلى المؤتمر السابق للحزب الديمقراطي، أي من دون التجمعات التي عادة ما تضم في واشنطن آلاف الأشخاص، وذلك في محاولة لضمان «سلامة» الجميع بمواجهة جائحة كورونا، في وقت صادقت فيه ولاية كاليفورنيا رسمياً على فوزه ليضمن بذلك رسمياً أغلبية في أصوات المجمع الانتخابي، في وقت وجه القضاء ضربة أخرى للرئيس دونالد ترامب، بعدما أمر بأن يعيد بالكامل العمل ببرنامج «الحالمين» المخصص لمهاجرين غير الشرعيين.

وقال بايدن من مسقط رأسه في ويلمنجتون: إنه يتوقع أن يؤدي اليمين في 20 يناير/كانون الثاني على المنصة التي تم بناؤها بالفعل على درجات مبنى الكونجرس الأمريكي، لكنه يريد تجنب الحشود التي تتجمع عادة لمشاهدة الحفل والعرض. وتابع: «سنتبع ما يقوله العِلم وتوصيات الخبراء حول كيفية الحفاظ على سلامة الناس».

وأضاف نائب باراك أوباما السابق البالغ 78 عاماً: «أعتقد بأنه من المحتمل ألاّ يكون هناك موكب افتتاحي ضخم في شارع بنسلفانيا. لكن أعتقد أنكم سترون كثيراً من النشاط الافتراضي في الولايات في جميع أمريكا، يشارك فيه أشخاص أكثر من ذي قبل». وأضاف: «لذلك من المستبعد أن يكون لدينا مليون شخص في متنزه المول». وتابع: «أعتقد بأنه ستكون هناك مراسم على المنصة، لكن لا أعلم كيف سيتم الأمر».

احتفال محدود

وأشار نائب أوباما السابق، إلى أن موظفيه يعملون مع الفريق الذي رتب مؤتمر الحزب الديمقراطي عبر الإنترنت في أغسطس/آب للتخطيط لإقامة حفل محدود لأداء اليمين، متوقعاً أن يكون يوم التنصيب «شيئاً أقرب إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي منه إلى حفل التنصيب المعتاد». ورأى بايدن، أن الناس يريدون أن يحتفلوا وأن يكونوا قادرين على القول إننا سلمنا المقاليد، ونمضي قدماً، الديمقراطية تعمل.

وكان الرؤساء الأمريكيين في الماضي يؤدون القسم خلال مراسم تقام في مساحات خارجية في مبنى الكابيتول الأمريكي أمام أسلافهم، وسيكون بايدن الرئيس ال46 للولايات المتحدة. لكن ترامب رفض تأكيد حضوره الفعالية ويواصل رفضه الإقرار بخسارة الانتخابات.

كاليفورنيا تصادق

في السياق نفسه، صادقت ولاية كاليفورنيا، أمس الأول الجمعة، على فوز بايدن، ما منح الأخير رسمياً 55 صوتاً آخر في المجمع الانتخابي المؤلف من 538 عضواً. وبذلك يحوز بايدن رسمياً 279 صوتاً، ما يتجاوز بتسعة أصوات النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات.

ولم تصادق ثلاث ولايات أخرى تؤكد نتائج التصويت فيها فوز بايدن (وهي كولورادو وهاواي ونيوجيرسي) بعد على نتائج التصويت رسمياً، ويتوقع أن تبلغ نسبة دعم بايدن داخل المجمع الانتخابي 306 أصوات، مقابل 232 لدى ترامب.

نكسة قضائية

إلى ذلك، تعرض الرئيس ترامب إلى نكسة قانونية جديدة تخص برنامج حماية المهاجرين «الحالمين»، بعدما أمر قاض فيدرالي أن يعيد بالكامل العمل بالبرنامج المخصص لحماية الشبان الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالاً، والذي حاول ترامب إنهاءه منذ 2017.

وطالب القاضي نيكولاس جاروفيس من محكمة بروكلين في نيويورك، السلطات الأمريكية بالسماح للمهاجرين المعنيين بأن يتسجلوا في هذا البرنامج، معارضاً بذلك حكماً يجعل البرنامج مقتصراً على المستفيدين الذين كانوا سجلوا في السابق.

وبحسب «مركز التقدم الأمريكي» للأبحاث الذي يدافع عن البرنامج، فإن هناك نحو 300 ألف شخص إضافي يُمكن أن يستفيدوا من البرنامج. وكانت المحكمة العليا للولايات المتحدة، منعت ترامب في يونيو/حزيران من إنهاء برنامج «الحالمين»، معتبرة قراره تعسفياً واعتباطياً. ووعد بايدن بإعادة العمل بهذا البرنامج بمجرد توليه منصبه. ويستفيد من البرنامج نحو 700 ألف شخص يتحدر غالبيتهم من أمريكا اللاتينية.

و«الحالمون» تسمية تُطلق على المهاجرين دون الثلاثين عاماً الذين وصلوا أمريكا في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنحوا أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة. وعاش «الحالمون» حالة من اللايقين، منذ انتخاب ترامب، خاصة بعدما جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية إحدى ركائز سياسته. ( وكالات)