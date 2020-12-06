العمل التطوعي منهج حياة في الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شاركت دولة الإمارات العالم احتفالاته بـ «يوم التطوع العالمي» الذي يصادف يوم 5 ديسمبر من كل عام، حيث يشكل العمل التطوعي منهج حياة لأبناء وبنات الإمارات، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة أن العمل التطوعي یعد الصورة الحقیقیة لتقدم المجتمعات ورقیها.

وعبر سموه بمناسبة يوم التطوع العالمي عن خالص تقديره للمتطوعین في الإمارات وكل أنحاء العالم الذین یجسدون معاني التضحیة والبذل والعطاء من أجل مجتمعاتهم والبشریة.

وغرد سموه على تويتر: «في یوم التطوع العالمي، نعبر عن تقدیرنا للمتطوعین في الإمارات وكل أنحاء العالم الذین یجسدون معاني التضحیة والبذل والعطاء من أجل مجتمعاتهم والبشریة.. العمل التطوعي یعد الصورة الحقیقیة لتقدم المجتمعات ورقیها».

وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أن العمل التطوعي يشكل قيمة إنسانية نبيلة، ويعد رافداً مهماً لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات، ويعزز مكارم الأخلاق لدى الأفراد بمساهمتهم الفاعلة وعطائهم اللامحدود.

وقال سموه في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل التطوعي: «لقد احتل العمل التطوعي جانباً كبيراً من حياة معظم أبناء وبنات الوطن، وأضحى يمثل منهج حياة لهم، وتمثل ذلك جلياً في عطاءاتهم وإسهاماتهم المجتمعية في مختلف الظروف والمناسبات».



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